В год своего тысячелетия Суздаль станет новогодней столицей России

фото со страницы Александра Авдеева

Врио губернатора Александр Авдеев на своей страничке ВКонтакте рассказал о том, что в выходные посетил Суздаль, чтобы узнать о подготовке города к празднованию тысячелетия.

- 2024-й - год своего 1000-летия - город встретит как Новогодняя столица России. За зимними праздниками последует целый ряд крупных и ярких мероприятий. Готовимся принимать в области миллионы гостей со всего света. Им должно быть интересно и удобно, - подчеркнул Александр Авдеев.

В ближайшие годы город должен преобразиться. В планах - новая школа и модернизация библиотеки, создание парковок, организация современного освещения улиц, благоустройство территорий и многие другие мероприятия, призванные создать комфортные условия для людей.