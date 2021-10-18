Во Владимире двум горожанам грозит штраф за проезд в транспорте без масок

Как рассказали в мэрии, за прошедшую неделю сотрудники городского управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией совместно с полицией провели три рейда по проверке соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте областного центра. Проверяющие контролировали соблюдение пассажирами и экипажами транспортных средств «антиковидных» требований. Было проверено 49 автобусов и троллейбусов, с пассажирами, которые на момент проверки ехали без масок, проведены профилактические беседы, после чего жители надевали маски. Составлено два протокола об административных правонарушениях. В администрации отмечают, что главная цель рейдов - напомнить о профилактике,а не пополнить бюджет штрафами, однако напоминают, что законодательство предусматривает значительные штрафные санкции. В частности, нарушение «масочного» режима влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 тыс. руб. - для граждан, от 10 до 50 тыс. руб. - для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. руб. - для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тыс. руб. - для юридических лиц.