Во Владимирской области за сутки коронавирус диагностировали у 292 человек

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на территории Владимирской области 18 октября 2021 года лабораторно подтверждено 292 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся так: 66 сл. в г. Владимире, 39 сл. в Муромском, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 25 сл. в Ковровском, 13 сл. в Киржачском, 13 сл. в Гороховецком, 12 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Собинском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Александровском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Камешковском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в г.Радужный, 2 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 58 779 случаев заболевания, из них 13 856 сл. в г. Владимире, 6815 сл. в Гусь-Хрустальном, 6471 сл. о. Муром, 5013 сл. в Ковровском, 3081 сл. в Александровском, 3013 сл. в Петушинском, 2434 сл. в Юрьев-Польском, 2544 сл. в Вязниковском, 2511 сл. в Кольчугинском, 2451 сл. в Суздальском, 1966 сл. в Собинском, 1947 сл. в Киржачском, 1562 сл. в Меленковском, 1321 сл. в Гороховецком, 1234 сл. в Камешковском, 1067 сл. в Селивановском, 788 сл. в Судогодском, 705 сл. в г. Радужном.