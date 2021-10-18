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Общество18 октября 2021 9:15

Ковровские спасатели вытащили провалившегося в колодец козленка

Животное не пострадало
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Сотрудник поисково-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Коврова Михаил Быков на страничке ВКонтакте рассказал, что 17 октября в колодец провалился козленок.

- Глубина колодца - 20 метров. Один из спасателей, при помощи альпинистского снаряжения, спустился на дно колодца, чтобы обвязать животное и поднять его наверх. Спасатель посадил животное в косынку (треугольник из прочной ткани для транспортировки пострадавших на высоте) и дополнительного обвязал его веревками, чтобы тот не выпал. Козленка благополучно достали из колодца и передали владельцам.

Дежурная смена - спасатели Гайдуков Игорь и Аббасов Адил пояснили, что с животным все хорошо. Провалился он туда, потому что наступил на прогнившие доски, закрывающие колодец.