Ковровские спасатели вытащили провалившегося в колодец козленка

Сотрудник поисково-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Коврова Михаил Быков на страничке ВКонтакте рассказал, что 17 октября в колодец провалился козленок.

- Глубина колодца - 20 метров. Один из спасателей, при помощи альпинистского снаряжения, спустился на дно колодца, чтобы обвязать животное и поднять его наверх. Спасатель посадил животное в косынку (треугольник из прочной ткани для транспортировки пострадавших на высоте) и дополнительного обвязал его веревками, чтобы тот не выпал. Козленка благополучно достали из колодца и передали владельцам.

Дежурная смена - спасатели Гайдуков Игорь и Аббасов Адил пояснили, что с животным все хорошо. Провалился он туда, потому что наступил на прогнившие доски, закрывающие колодец.