Муж Анны Бобриковой заявил, что следствие готово предъявить обвинение

Сергей Плаксин - муж умершей после родов Анны Бобриковой, в ВКонтакте написал о том, что следствие подходит к концу, и совсем скоро следователи предъявят обвинение. При этом конкретных виновных Сергей Плаксин не назвал.

- Позади несколько лет. 30 томов уголовного дела, более 10 следователей сменили. В итоге же назначили на дело честного следователя, с которым мы раскрыли это преступление. Многие вопросы долгое время оставались без ответа. И вот нашлись честные врачи, которые полностью подтвердили основную (и самую очевидную) версию.

По словам Плаксина, врачи порвали матку Анне и оставили женщину одну на долгое время. Кровотечение обнаружили слишком поздно. Анна пролежала в коме четыре месяца и умерла,, не приходя в сознание.

Сергей Плаксин собирается создать свой канал на ютубе, где будет выкладывать короткие видеоролики. В них он хочет рассказывать правду о том, что случилось с Анной, раскрывать некоторые детали дела. Кроме того, мужчина хочет рассказать, как должны обращаться с роженицам по медицинским стандартам и правилам.