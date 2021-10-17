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Общество17 октября 2021 16:19

Владимирцев просят принести пупсов в театр кукол

Игрушки нужны для новой постановки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Владимирский театр кукол в социальных сетях разместил пост-просьбу. Владимирцев просят принести в театр пластмассовых пупсов, которые были популярны в советское время, размером от 7 до 25 сантиметров.

- Если у вас или ваших друзей уже выросли дети, и вы готовы расстаться с милыми сердцу игрушками, то мы ждем вас у нас в театре! Мы отблагодарим. Нужны эти пупсики для нового спектакля «Женитьба» по Гоголю, премьера которого намечена на 1 декабря, - пояснили в театре кукол.

Принести «актеров» вы можете в любое (дневное ) время в театр.