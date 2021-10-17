Полицейский из Суздаля представит Владимирскую область в конкурсе "Народный участковый"

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2021».

Лучшего участкового уполномоченного полиции региона с 7 по 16 октября выбирали путем онлайн-голосования на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. В текущем году в голосовании приняли участие более 8 500 человек.

17 представителей из каждого района Владимирской области боролись за звание «Народный участковый».

По итогам голосования победителем регионального этапа конкурса стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Суздальскому району капитан полиции Иван Пряхин. Именно он представит Владимирскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в ноябре, в преддверии Дня образования службы участковых уполномоченных полиции.

В тройку лидеров по количеству набранных голосов также вошли Ринат Алеев (УМВД России по городу Владимиру) и Дмитрий Иванов (ОМВД России по Камешковскому району).