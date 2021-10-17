Во время пожара из владимирского фитнес-центра эвакуировали 40 человек

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

17 октября в 8.16 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в сауне фитнес-центра «Муравей» во Владимире. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Когда пожарные приехали на место, пожар был в сауне на втором этаже здания. Из фитнес-центра и иных помещений, расположенных в здании, было эвакуировано 40 человек.

- Пожарные оперативно ликвидировали огонь в сауне на площади 25 кв. м., не допустив распространения пламени на другие помещения фитнес-центра. В результате пожара пострадало внутреннее имущество сауны. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

По информации дознавателей МЧС России, предварительной причиной пожара в сауне фитнес-центра «Муравей» стал аварийный режим работы электросети.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 11 единиц техники и 30 человек личного состава.