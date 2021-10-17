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Здоровье17 октября 2021 11:03

Во Владимирскую область поступило еще 800 доз вакцины "КовиВак"

18 октября она уже будет во всех больницах
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Врио губернатора Александр Авдеев подвел десятидневные итоги на своей странице ВКонтакте. Он внимательно изучает обращения и жалобы жителей региона. В частности, люди жаловались на отсутствие вакцины "КовиВак".

Как сказал Александр Авдеев, в пятницу в регион поступило 800 лоз этойвакцины. И уже в понедельник. 18 октября, она будет во всех больницах.

- Призываю вас вакцинироваться. Ситуация очень непростая в наших больницах и те, кто вакцинировался, безусловно, переносят болезнь в легкой форме и в домашних условиях, не попадая на больничную койку. Очень важно нам всем вместе увеличить темпы вакцинации, потому что система здравоохранения работает на пределе возможностей. И нельзя допускать того, чтобы мы кому-то не смогли оказать медицинскую помощь в силу того, что больницы наши перегружены. Надо позаботиться о себе, о своих родных и близких, — почеркнул врио губернатора области Александр Авдеев.