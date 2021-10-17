В Юрьев-Польском районе сгорел дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

16 октября в шесть часов вечера в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в селе Небылое Юрьев-Польского района. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии пожарных подразделений горело на втором этаже и крыша дома. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям строения. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.