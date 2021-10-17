Во Владимирской области введут выплаты для врачей и больниц за успехи в вакцинации

За успехи в вакцинации против коронавируса врачи и больницы получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев ТАСС.

Муниципалитеты получат гранты по итогам результатов вакцинации, их распределят по итогам 2021 года.

- Будем давать гранты районам, которые покажут опережающие темпы по вакцинации, и для главных врачей, и медиков, которые могут активно сподвигнуть пациентов к вакцинации, это скажется на зарплате и на возможности потратить деньги на ремонты, на обновление учреждений. Например, в поликлинике №1 Владимира есть выездная бригада, которая может выйти на предприятие и вакцинировать сразу 100 человек, а не ждать, что каждый придет своим ходом. Если у главного врача совместно с главой муниципалитета есть контакт с руководителями бизнеса, и они это сделают, - молодцы и глава района, и главный врач, и, соответственно, мы поможем сотрудникам, - цитирует ТАСС врио губернатора.

Сейчас вакцинация является приоритетной задачей. В планах вакцинировать всех работников транспорта и ЖКХ.