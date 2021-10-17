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Здоровье17 октября 2021 9:13

Во Владимирской области 17 октября коронавирус диагностирован у 288 человек

С каждым днем число заболевших увеличивается
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области 17 октября лабораторно подтверждено 288 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

70 случаев во Владимире, 38 - в Гусь-Хрустальном, 37 - в Муромском, 29 - в Ковровском районах. Вдвое меньше в Вязниковском районе - 13, 12 - в Суздальском, 11 - в Петушинском, по 10 - в Киржачском, Гороховецком, Кольчугинском районах, по 9 заболевших в Юрьев-Польском, Собинском районах, 8 - в Селивановском, 7 - в Александровском, по 5 - в Меленковском, Камешковском районах, 3 случая в Радужном, 2 - в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 58 487 случаев заболевания (13 790 сл. в г. Владимире, 6780 сл. в Гусь-Хрустальном, 6432 сл. о. Муром, 4988 сл. в Ковровском, 3071 сл. в Александровском, 3004 сл. в Петушинском, 2422 сл. в Юрьев-Польском, 2534 сл. в Вязниковском, 2499 сл. в Кольчугинском, 2441 сл. в Суздальском, 1954 сл. в Собинском, 1934 сл. в Киржачском, 1556 сл. в Меленковском, 1308 сл. в Гороховецком, 1226 сл. в Камешковском, 1062 сл. в Селивановском, 786 сл. в Судогодском, 700 сл. в г. Радужном).