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Общество16 октября 2021 21:15

Во Владимирской области самыми популярными именами для новорожденных стали Максим и София

Но родители готовы назвать малышей Назаром, Соломоном, Зинаидой и Весной
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Владимирские ЗАГСы подсчитали, как в третьем квартале этого года родители предпочитали называть своих детей. В топ-10 имен мальчиков входят имена Максим, Александр, Матвей, Артем, Михаил, Иван, Тимофей, Кирилл, Дмитрий и Даниил. Среди девочек с большим отрывом лидирует София, на втором месте Мария, потом идут Варвара, Виктория, Алиса, Ксения, Василиса, Милана, Ева и Александра.

Впрочем, многие родители выбирали для своих новорожденных малышей редкие и необычные имена. Так мальчиков назвали Архип, Борис, Валерий, Вениамин, Митрофан, Назар, Олег, Петр, Тихон, Габриэль, Геральт, Добрыня, Соломон и Спартак. Для девочек оригиналы выбрали имена Владислава, Евангелина, Евдокия, Зинаида, Марта, Тамара. Также малюток назвали Алисандра, Анна-Мария, Ассоль, Весна, Златослава, Павла и Эммануэлла.