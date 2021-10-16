Во Владимирской области самыми популярными именами для новорожденных стали Максим и София

Владимирские ЗАГСы подсчитали, как в третьем квартале этого года родители предпочитали называть своих детей. В топ-10 имен мальчиков входят имена Максим, Александр, Матвей, Артем, Михаил, Иван, Тимофей, Кирилл, Дмитрий и Даниил. Среди девочек с большим отрывом лидирует София, на втором месте Мария, потом идут Варвара, Виктория, Алиса, Ксения, Василиса, Милана, Ева и Александра.

Впрочем, многие родители выбирали для своих новорожденных малышей редкие и необычные имена. Так мальчиков назвали Архип, Борис, Валерий, Вениамин, Митрофан, Назар, Олег, Петр, Тихон, Габриэль, Геральт, Добрыня, Соломон и Спартак. Для девочек оригиналы выбрали имена Владислава, Евангелина, Евдокия, Зинаида, Марта, Тамара. Также малюток назвали Алисандра, Анна-Мария, Ассоль, Весна, Златослава, Павла и Эммануэлла.