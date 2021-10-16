Владимирцы стали чаще прибегать к платным услугам

Как отмечают во Владимирстате, в целом по области объем платных услуг населению за 1 полугодие 2021 года вырос на 16,2% по сравнению с 2020 годом, и составил почти 39,1 млн рублей. Самый большой рост наблюдается у туристских, специализированных коллективных средств размещения, а также услуг учреждений физической культуры и спорта (на 90-170%).

За первые 6 месяцев 2021 года населению области было оказано услуг бытового характера на 4,3 миллиона рублей (ремонт одежды, обуви, транспортных средств, услуги фотоателье, парикмахерских и т.д.), для сравнения, за тот же период 2020 года этих услуг было оказано на 3,3 миллиона рублей. Также в этом году более 13,3 миллионов рублей владимирцы потратили на коммуналку, более 4,7 миллионов - на транспорт, по два с лишним миллиона рублей жители региона отдали на оплату образования и медицину.