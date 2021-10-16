15 октября во Владимирской области завершился пожароопасный период. Соответствующее постановление сегодня подписал врио Губернатора области Александр Авдеев. В этом году пожароопасный сезон был установлен 12 апреля и продлился 6 месяцев. За это время в связи установлением высокого класса пожарной опасности на территории области трижды вводился особый противопожарный режим, а для защиты населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, МЧС России была организована работа 6 временных постов пожаротушения.

С начала года в 33-м регионе произошло 577 случаев возгорания сухой травы на общей площади более 1500 гектаров. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение по площади более чем на 18%. За пожароопасный период произошло два крупных пожара, в результате которых уничтожено 17 зданий. Также за время действия пожароопасного периода в регионе зафиксировано 100 лесных пожаров на площади порядка 44 гектаров. Несмотря на увеличение числа пожаров, их площадь сократилась на 34 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, все очаги лесных пожаров были ликвидированы в день обнаружения.

Сотрудниками территориальных отделов надзорной деятельности за совершение правонарушений, связанных с выжиганием сухой травянистой растительности, сжиганием мусора, а также разведением костров, составлено 190 протоколов об административном правонарушении, из них в отношении граждан – 174, в отношении должностных лиц – 12, в отношении юридических лиц – 3, в отношении органов местного самоуправления – 1.