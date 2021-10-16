Во Владимирской области за три месяца родилось 38 двоен

Во Владимирской области, как отметили в департаменте юстиции, за третий квартал этого года родилось 1341 мальчиков и 1261 девочек, в том числе 38 двоен. Большинство двойняшек появились во Владимире - 19, четыре - в Коврове, по три - в Александровском и Собинском районах, по две - в округе Муром, Гусь-Хрустальном и Ковровском районе. Ещё по паре близнецов появилось в Юрьев-Польском, Петушинском и Также в области четверо малышей родились не в роддомах, чтобы зарегистрировать двух из них, потребовалось решение суда.

Для большинства матерей родившийся ребенок был первым или вторым - 881 и 1034 детей соответственно. На третьего малыша решились 484 мамы, на четвертого - 125. Но есть во Владимирской области и матери-героини, родившие восьмого ребенка (4 мамы), девятого (2), десятого (тоже 2), и даже 13 (одна).