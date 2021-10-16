Во Владимирской области дополнительно развернули 60 коек для больных коронавирусом

Как рассказали в областной администрации, по состоянию на 16 октября в медицинских организациях региона действует 2170 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 89,6 процента из них занято (1944), свободны 226 коек. Дополнительно развернуто 60 коек – в Муромской городской больнице №2 (50) и Областной психиатрической больнице №2 (10).

При этом число больных коронавирусом продолжает расти каждый день. За последние сутки от коронавируса выздоровело в три раза меньше человек, чем заболело: 82 против 286. Также за сутки одиннадцать человек скончались. Всего за время пандемии 51 651 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, 2084 скончались.