В Камешковско дело по обвинению горожанина в превышении должностных полномочий вернули в прокуратуру

В производстве Камешковского районного суда находилось уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, - в превышении должностных полномочий. Он потребовал от подчиненных сотрудников передачи части денежных средств стимулирующих выплат под предлогом использования на нужды организации, причинив ущерб в общей сумме 78550 рублей.

Постановлением Камешковского районного суда от 07.10.2021 уголовное дело по обвинению камешковца в совершении указанного преступления, возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку процедура возбуждения уголовного дела была нарушена, что выявили в ходе судебного разбирательства.