Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 286 человек

На территории Владимирской области 16 октября 2021 года лабораторно подтверждено 286 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией - это на три человека меньше, чем накануне, когда в регионе обновился очередной антирекорд по числу заболевших. Новые случаи заболевших коронавирусом распределились так: 64 сл. в г. Владимире, 40 сл. в Муромском, 36 сл. в Гусь-Хрустальном, 27 сл. в Ковровском, 14 сл. в Суздальском, 13 сл. в Петушинском, 12 сл. в Киржачском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Собинском, 11 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Селивановском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в г.Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 58 199 случаев заболевания, из них 13 720 сл. в г. Владимире, 6742 сл. в Гусь-Хрустальном, 6395 сл. о. Муром, 4959 сл. в Ковровском, 3064 сл. в Александровском, 2993 сл. в Петушинском, 2413 сл. в Юрьев-Польском, 2521 сл. в Вязниковском, 2489 сл. в Кольчугинском, 2429 сл. в Суздальском, 1945 сл. в Собинском, 1924 сл. в Киржачском, 1551 сл. в Меленковском, 1298 сл. в Гороховецком, 1221сл. в Камешковском, 1054 сл. в Селивановском, 784 сл. в Судогодском, 697 сл. в г. Радужном.

Несмотря на рост числа заболевших, в регионе отложили введение Q-кодов на две недели, хотя в региональном Роспотребнадзоре считали это необходимой мерой. До 29 октября в области будут решать вопросы о новых ограниченичх.