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Общество16 октября 2021 9:08

Жительницу Собинки дважды оштрафовали за торговлю семенами

Она не оплатила вовремя первый штраф
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Жительницу Владимирской области оштрафовали за неуплату другого штрафа. Госинспектор Россельхознадзора установил, что уроженка города Собинки Владимирской области продавала пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений. Женщина была привлечена к штрафу, в соответствии со ст.10.12 КоАП РФ. Однако, хотя сумма была небольшой, она не оплатила его в срок не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.

По факту неуплаты штрафа в отношении гражданки возбуждено дело по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Согласно постановлению мирового судьи, гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.1ст.20.25 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 руб.