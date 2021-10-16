Жительницу Собинки дважды оштрафовали за торговлю семенами

Жительницу Владимирской области оштрафовали за неуплату другого штрафа. Госинспектор Россельхознадзора установил, что уроженка города Собинки Владимирской области продавала пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений. Женщина была привлечена к штрафу, в соответствии со ст.10.12 КоАП РФ. Однако, хотя сумма была небольшой, она не оплатила его в срок не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.

По факту неуплаты штрафа в отношении гражданки возбуждено дело по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Согласно постановлению мирового судьи, гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.1ст.20.25 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 руб.