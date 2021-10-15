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Общество15 октября 2021 17:29

За девять месяцев во Владимирской области родилось 150 детей с помощью ЭКО

Было выполнено 620 процедур экстракорпорального оплодотворения, на учет по беременности встали 138 женщин
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области благодаря реализации нацпроекта «Демография» развиваются методы ЭКО, которые помогают семьям, страдающим бесплодием, зачать ребенка. Репродуктивные технологии применяются за счет средств ОМС, сообщают в облздраве.

За девять месяцев текущего года выполнено 620 процедур экстракорпорального оплодотворения, на учет по беременности встали 138 женщин. В результате процедуры ЭКО появились на свет 150 малышей.

Процедура ЭКО вошла в систему обязательного медицинского страхования в 2013 году. В систему ОМС также вошла подсадка криоконсервированных эмбрионов (криопротокол ЭКО), что повысило эффективность этого репродуктивного метода.

Процедуру ЭКО проводят в специализированных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново и других городов. С 2015 года ЭКО стали проводить и во владимирских клиниках. Сейчас большинство владимирских пациенток проходят ЭКО, не выезжая за пределы области.