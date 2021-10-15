Подросток из Кольчугино попался на распространении наркотиков

Кольчугинским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору).

В июне подросток с соучастниками (тремя местными жителями и еще одним неустановленным лицом) вступил в преступный сговор, направленный на совместный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет». Для этого юноша совместно с недостигшим возраста уголовной ответственности приятелем получили информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотиков. После этого он совместно с другим подельником расфасовал наркотики и с помощью еще двух подельников сделали на территории г. Кольчугино множество «закладок» общей массой 7,95 грамма для их последующей реализации наркопотребителям. Но тайники нашла полиция.

В ходе предварительного следствия подросток вину в совершенном им преступлении признал в полном объеме. Еще один фигурант не подлежит привлечению к ответственности в силу возраста, второй находится в розыске, третий – следствием не установлен, в отношении пятого дело расследованием не окончено.