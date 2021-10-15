Во Владимире Петра Мельникова осудили за подделку документов

Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор Петру Мельникову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).

Судом установлено, что с января по март 2011 г. Мельников и его сообщник, находясь на территории г. Владимира и действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовили в целях сбыта и сбыли в кредитные организации платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. В результате незаконных финансовых операций они обналичили денежные средства в сумме 30 млн рублей. Эти действия способствовали банкротству "Автоприбора". Впоследствии Мельников скрылся от правоохранительных органов и с июля 2018 года находился в международном розыске. По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации он был экстрадирован из Литвы в июле 2020 года. Его сообщник в настоящее время находится в международном розыске.

Суд назначил Мельникову наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.