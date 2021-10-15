Во Владимире от коронавируса привилось более ста тысяч человек

Как сообщили в мэрии, по данным на 15 октября, общее число жителей Владимира, привившихся первым компонентом вакцины, составило 100555 человек. Оба компонента вакцины получили 94459 жителей города.

Вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции организована в 16 пунктах, созданных 13-ю государственными и частными лечебными учреждениями. В них имеется необходимый запас вакцины. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 159567 доз вакцины.

Как отмечают областные власти, сейчас в регионе есть все виды вакцины, их количество достаточно, а информация о новых поставках приходит каждый день. При этом ситуация с местами в больницах для больных с коронавирусом остается напряженной: из 2110 мест свободны 177. Из-за этого пациентов везут за десятки километров от дома - туда, где есть места.