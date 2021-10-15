Во Владимирской области отложили введение QR-кодов

Как сообщили в областной администрации, врио губернатора Александр Авдеев пошел навстречу бизнесу и продлил временное ослабление ранее введенных «антикоронавирусных» ограничений для заведений общественного питания, детских развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеатров.

До 29 октября 2021 года они смогут оказывать услуги клиентам без предоставления QR-кодов, сертификатов о вакцинации, тестов ПЦР и справок о перенесенной новой коронавирусной инфекции. Естественно, соблюдать все ограничения при этом придется.

Как отмечают в "белом доме", в ближайшие две недели областные власти будут взвешенно обсуждать возможность введения «антикоронавирусных» ограничений для бизнеса, в том числе с предпринимателями региона. Встречи с ним уже запланированы.