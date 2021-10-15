16 октября в Собинском районе на трассе М-7 остановят движение

На 168 километре трассы М-7 «Волга» в Собинском районе планируются краткосрочные ночные ограничения в связи с установкой рамной П-образной опоры, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Проезд по участку возле поворота на станцию Колокша временно закроют с 23.00 до 23.40 для безопасного проведения работ.

Возможные маршруты объезда: в сторону Москвы: поворот на Одерихино на 168 км М-7, далее через Юрино с выходом на 165 км М-7. Или в сторону Нижнего Новгорода: поворот на 156 км в Лакинске на Собинку, далее через Улыбышево с выходом на 185 км М-7.