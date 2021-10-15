С начала года во Владимирской области выявили 522 случая рака молочной железы

15 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против рака молочной железы. В прошлом году во Владимирской области было выявлено 654 новых случая рака молочной железы, из них 440 – на ранней стадии, сообщает облздрав.

С начала 2021 года зафиксировано 522 новых случая, в том числе 317 – на ранней стадии. Как отмечают специалисты, при раннем обнаружении заболевания количество выздоровевших достигает 90 процентов, поэтому крайне важно регулярно проводить медицинские обследования всего организма и научиться простым и эффективным способам самодиагностики.

Основной метод объективной оценки состояния молочной железы – маммография. Он позволяет распознать патологический процесс в 95-97 процентах случаев. В среднем около 80 процентов непальпируемых образований в молочной железе выявляется при проведении первичной маммографии.

Ультразвуковая диагностика дополняет и уточняет картину патологического очага, выявленного при других методах обследования. Данный метод помогает с высокой точностью распознать кисты молочной железы и различные диффузные изменения. А самое главное – позволяет выполнять пункционную биопсию патологического очага в молочной железе под УЗИ-навигацией с забором на цитологическое исследование.