Во Владимирской области подорожание цен на продукты привело к росту инфляции

Значительную роль в ускорении годовой инфляции во Владимирской области до 8% в сентябре сыграли цены на плодоовощную продукцию, сообщает Отделение Владимир Банка России.

Засушливое лето, осенние дожди, отставание по темпам уборки привело к росту цен на картофель. Из-за низкой температуры воздуха пришлось раньше начать обогрев тепличных хозяйств. Возросли издержки производства и, соответственно, цены на огурцы и помидоры. Выросли цены на курятину и свинину: дорожают корма, увеличились затраты на упаковку.

А вот рост цен на непродовольственные товары в регионе замедлился. Как отмечают во Владимирском отделении Банка России, рост производства на региональных предприятиях, которые выпускают древесно-стружечные плиты, позволило расширить их предложение на рынке строительных материалов. А увеличение конкуренции в связи с открытием новых торговых точек способствовало замедлению роста цен на теле- и радиотовары.