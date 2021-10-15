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Происшествия15 октября 2021 13:27

У жителя Коврова нашли наркотики

Он планировал их сбыть
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Полицейские Коврова задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает областное УМВД. В квартире у мужчины были обнаружены свертки с характерным содержимым.

Согласно экспертному заключению, в свертках находились наркотическое средство мефедрон, массой 48,47 грамма и марихуана, массой 7 граммов. Установлено, что мужчина приобрел запрещенные вещества через интернет и планировал сбыть их.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.