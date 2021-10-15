Кольчугинский агропромышленный комплекс задолжал более пяти миллионов рублей

В отделении судебных приставов Кольчугинского района Владимирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с сельскохозяйственного предприятия задолженности в размере более 5,5 млн рублей перед владимирской фирмой, специализирующейся на строительстве гидротехнических сооружений.

Поскольку организация не приступила к погашению своих долгов в добровольном порядке, в целях принудительного взыскания, судебный пристав – исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 28 транспортных средств, находящихся в автопарке должника. Также запрет на совершение действий по регистрации был наложен в отношении 15 земельных участков, 13 помещений, 2-ух объектов незавершенного строительства и еще 39 зданий и сооружений.

Ареста движимого и недвижимого имущества удалось избежать после того, как на расчетный счет предприятия поступила необходимая денежная сумма, которая вместе с исполнительным сбором была взыскана судебным приставом. Задолженность была погашена в полном объеме.