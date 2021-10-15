Более половины работающих владимирцев ищут подработку

Как показал анализ, проведенный hh.ru, 54% опрошенных жителей Владимирской области ищут дополнительный заработок для поддержания семейного бюджета, еще у 4% подработка уже есть, и они не планируют от нее отказываться.

По сравнению со вторым кварталом потребность в дополнительном заработке у жителей Владимирской области почти не изменилась, то есть население постоянно нуждается в увеличении ежемесячного заработка. По данным недавнего исследования hh.ru, 43% опрошенных жителей региона признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. 24% сообщили, что им недостает 15-20 тысяч рублей, 19% - 10-15 тысяч, остальным недостает менее 10 тысяч рублей в месяц.

О подработке сейчас в первую очередь думают работники фитнеса и салонов красоты (74% опрошенных в городе), учителя и преподаватели (65%), юристы, бухгалтеры и работники сферы искусства (по 56% в каждой сфере).