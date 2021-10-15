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Общество15 октября 2021 11:01

Больше пяти тысяч многодетных семей Владимирской области получили продуктовые наборы

Помощь была оказана в рамках проекта Службы срочной социальной помощи «128»
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото ОНФ по Владимирской области

фото ОНФ по Владимирской области

Благодаря проекту Службы срочной социальной помощи «128», больше 5 тысяч многодетных семей Владимирской области получили продуктовые наборы, сообщает ОНФ по региону.

- Они обратились в наш операторский центр, объяснили свою непростую ситуацию, а мы пришли на помощь. Обращаются по разным вопросам – от юридической консультации до просьб помочь с одеждой, – рассказала федеральный оператор проекта Службы срочной социальной помощи «128» Арина Серавкина.

Одежда, еда, обувь, детские принадлежности, средства гигиены поступают, что называется «с миру по нитке». Общественники совместно с экспертами Народного фронта обратились в Росимущество с предложением передавать нуждающимся семьям, гражданам конфискованный на таможне товар.

- Мы видим, что в большинстве случаев конфискованную продукцию уничтожают, а ведь ее можно было направить на благое дело. Подчеркну, что речь идет исключительно о передаче качественной продукции в пользу благотворительных организаций, фондов, чтобы НКО могли помогать людям, – рассказала эксперт ОНФ, координатор проекта СССП128 Елена Гаранина.

Сейчас создается рабочая группа по проработке вопросов передачи таможенного конфиската благотворительным организациям, куда вошли эксперты Народного фронта и операторы проекта СССП128.

Всего через Службы срочной социальной помощи было роздано более 15 тысяч продуктовых наборов и оказано почти 2 тысячи консультаций для заявителей из Владимирской области.