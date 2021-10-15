Во Владимирской области могут снова отложить введение QR-кодов при посещении общественных мест

Врио губернатора Александр Авдеев заявил, что введение QR-кодов при посещении кафе, ресторанов, игровых, фитнес-центров могут отложит еще на две недели. Как сообщает ТАСС, окончательное решение будет принято 18 октября.

- В понедельник вопрос будет поднят на ежедневной планерке с участием представителей бизнеса и со сравнительной таблицей о том, какие ограничения в каких регионах введены, чтобы было понимание, что мы здесь ни впереди, ни позади, что мы действуем по ситуации с количеством заболевших. При этом будем вводить те меры, которые бизнес сам понимает, что нужно вводить, для того, чтобы завтра не остановилась работа, - цитирует врио губернатора ТАСС.

Бизнесмены придерживаются позиции, что введение QR-кодов убьет экономику и не поможет в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что по указу бывшего губернатора Владимира Сипягина, введение QR-кодов было отложено как раз до 15 октября. То есть они должны начать действовать с сегодняшнего дня. В крупном гипермаркете уже появилась информация, что посещение ресторана на территории гипермаркета возможна только при предъявлении QR-кода.