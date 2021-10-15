Больше 17 тысяч жителей Владимирской области прошли ревакцинацию от коронавируса

На 14 октября повторно привились от новой коронавирусной инфекции 17862 жителя Владимирской области, сообщает областная администрация. Пройти ревакцинацию можно через шесть месяцев после завершения первичной иммунизации.

Повторная вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится любой зарегистрированной в России вакциной от Covid-19. Наилучший эффект при ревакцинации и иммунизации переболевших даёт однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». В регион поступило более 120 тысяч доз этого препарата. Он имеется в достаточном количестве во всех прививочных пунктах.

В области развёрнут 71 стационарный прививочный пункт, где можно пройти иммунизацию от новой коронавирусной инфекции. Это не только государственные и частные медицинские организации, но и пункты в крупных торговых центрах и других общественных местах. Кроме того, вакцинация организована в передвижных мобильных комплексах, ФАПах и амбулаториях.

Первичную вакцинацию во Владимирской области прошли 347680 человек, полностью завершили иммунизацию − 328027. За всю прививочную кампанию в регион поступило более 570 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.