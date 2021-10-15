На пожаре в Собинском районе пострадал мужчина

фото с сайта МЧС по Владимирской области

15 октября в 4 часа утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре дачного дома в Собинском районе, деревне Вишняково. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожарных вызвали поздно, когда они приехали на место горел дачный дом с хозяйственными постройками. Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина 1965 года рождения.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.