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Происшествия15 октября 2021 9:54

На пожаре в Собинском районе пострадал мужчина

Сгорел дачный дом с хозяйственными постройками
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта МЧС по Владимирской области

фото с сайта МЧС по Владимирской области

15 октября в 4 часа утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре дачного дома в Собинском районе, деревне Вишняково. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожарных вызвали поздно, когда они приехали на место горел дачный дом с хозяйственными постройками. Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина 1965 года рождения.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.