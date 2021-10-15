Во Владимирской области 15 октября коронавирус подтвержден у 282 человек

Во Владимирской области 15 октября лабораторно подтверждено 282 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

61 случай во Владимире, 35 - в Муромском, 32 - в Гусь-Хрустальном, 31 - в Ковровском районах, по 14 заболевших в Собинском и в Вязниковском районах, 13 - в Юрьев-Польском, по 12 - в Петушинском и в Александровском, по 11 - в Гороховецком и Кольчугинском районах, 9 случаев в Киржачском, 8- в Суздальском, по 5 - в Камешковском и Меленковском, 4 - в Судогодском, 3 - в Селивановском, 2 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 913 случаев заболевания (13 656 сл. в г. Владимире, 6706 сл. в Гусь-Хрустальном, 6355 сл. о. Муром, 4932 сл. в Ковровском, 3055 сл. в Александровском, 2980 сл. в Петушинском, 2402 сл. в Юрьев-Польском, 2510 сл. в Вязниковском, 2480 сл. в Кольчугинском, 2415 сл. в Суздальском, 1934 сл. в Собинском, 1912 сл. в Киржачском, 1544 сл. в Меленковском, 1290 сл. в Гороховецком, 1218 сл. в Камешковском, 1048 сл. в Селивановском, 781 сл. в Судогодском, 695 сл. в г. Радужном).