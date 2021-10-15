В Покрове депутат незаконно продал квартиру местной жительницы

Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата совета народных депутатов города Покрова. Как сообщает СУ СКР по Владимирской области, он обвиняется в "мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и повлекшем лишения права гражданина на жилое помещение".

Весной 2018 года обвиняемый, выступая от имени директора строительной компании обманом получил от жительницы Покрова доверенность на продажу квартиры стоимостью 920 тысяч рублей, а также еще и 400 тысяч рублей. Взамен мужчина обещал потерпевшей, что она примет участие в долевом строительстве дома и получит двухкомнатную квартиру.

Однако депутат продал квартиру женщины, а деньги, в том числе ранее полученные присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ей общий ущерб в размере 1 320 000 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.