Во Владимире планируют расширить пешеходный центр

В мэрии думают о расширении пешеходного ареала в историческом центре областной столицы. Чиновники считают целесообразным ограничить движение транспорта в охранной зоне Золотых ворот, перенаправив основные транспортные потоки с улиц Дворянской и Большой Московской на Октябрьский проспект и Лыбедскую магистраль. Для этого проектировщики предлагают соединить Октябрьский проспект с улицей Дворянской в районе Театральной площади. И после этого станет возможным расширение пешеходных тротуаров с одновременным сужением проезжей части до двух полос на участке улицы Большой Московской от Золотых ворот до улицы Гагарина. Это позволит сохранить уникальный памятник ЮНЕСКО Золотые ворота, а сейчас расстояние от проезжей части до стен уникального фортификационного сооружения XII века составляет чуть более 1 метра. Здание испытывает постоянные динамические нагрузки и увлажнение нижнего яруса.

Также в планах создать на базе Патриаршего сада федеральный образовательный кластер, тем более, что в результате недавней реновации в Патриаршем саду обустроена современная образовательная площадка с конференц-залом и учебными классами.