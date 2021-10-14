В аптеке Кольчугино не нашлось минимального набора лекарств

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка наличия лекарственных средств в аптечных организациях, осуществляющих деятельность на территории районного центра. В одной из аптек, деятельность в которой осуществляет ООО «Ирина», не обеспечен в полном объеме минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимый для оказания медицинской помощи. На момент проверки там отсутствовали сеннозиды А и В (таблетки), гидрокортизон (крем или мазь для наружного применения), тетрациклин (мазь глазная).

По указанным фактам межрайонной прокуратурой в адрес руководителя организации внесено представление. Кроме того, в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами). Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле межрайонной прокуратуры.