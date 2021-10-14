В Добром 15 октября 68 домов отключат от отопления

Владимирский филиал "Т Плюс" сообщает, что в связи с работами по техническому перевооружению тепловых сетей в районе улиц Егорова, Комиссарова, Растопчина в период с 0.00 до 15.00 15 октября не будет тепла в 68 домах в микрорайоне Доброе.

В процессе реконструкции будет заменено 589 метров трубопровода разного диаметра, а также произведена реконструкция узла учета тепловой энергии. Новая тепловая сеть оснащена системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения. После окончания работ на оборудовании тепловых сетей, управляющие компании восстановят теплоснабжения у потребителей.

Вот список домов: улица Добросельская, 217; улица Егорова, 10, 10а, 10-б, 11, 11а, 11-б, 11в, 12, 14, 16, 16а, 9; улица Комиссарова, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а; улица Растопчина, 1, 15, 17, 17а, 19, 19а, 1г, 21, 27, 27а, 29, 3, 31, 31а, 33, 33а, 33-б, 33в, 35, 35/37, 37, 39, 39а, 39-б, 39в, 3а, 41, 41а, 43, 45, 45а, 45-б,47, 47-б, 49, 49а, 51, 5, 7