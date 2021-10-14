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Общество14 октября 2021 16:03

Во Владимирской области с 15 октября вводят QR-коды

Региональный Роспотребнадзор считает это необходимой и оправданной мерой
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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С 15 октября в регионе поесть в кафе или ресторане, побывать в салоне красоты или фитнес-клубе, посмотреть кино и развлечься можно будет только обладателям QR-кода, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им официально в течение последнего полугода.

Напомним, о необходимости этой меры заговорили еще летом, ввести коды должны были месяц назад, но потом эту меру отложили. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что летом они не видели в этом необходимости, считая, что нужно сконцентрироваться на массовой вакцинации, а сейчас ситуация изменилась и введение QR-кодов - мера своевременная и необходимая. Переносить их введение в регионе еще раз они считают неправильным.