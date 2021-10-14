В Петушинском районе сгорел многоквартирный деревянный дом

фото МЧС по Владимирской области

14 октября в 10.47 произошел пожар в многоквартирном двухэтажном деревянном жилом доме в Петушинском районе, н.п. Санино, ул. Юбилейная. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Огонь быстро распространялся по деревянному строению, и по прибытии пожарных он уже горел по всей площади 340 квадратных метров. По сообщению областного МЧС, в доме всего 8 квартир, из которых только 2 являлись жилыми.

В 11.58 сотрудники МЧС локализовали пожар. В 13.30 открытое горение было ликвидировано. Дальнейшая информация уточняется.

К ликвидации пожара привлечено 35 человек и 11 единиц техники.