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Происшествия14 октября 2021 15:39

В Петушинском районе сгорел многоквартирный деревянный дом

Из 8 квартир жилыми были только две
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото МЧС по Владимирской области

фото МЧС по Владимирской области

14 октября в 10.47 произошел пожар в многоквартирном двухэтажном деревянном жилом доме в Петушинском районе, н.п. Санино, ул. Юбилейная. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Огонь быстро распространялся по деревянному строению, и по прибытии пожарных он уже горел по всей площади 340 квадратных метров. По сообщению областного МЧС, в доме всего 8 квартир, из которых только 2 являлись жилыми.

В 11.58 сотрудники МЧС локализовали пожар. В 13.30 открытое горение было ликвидировано. Дальнейшая информация уточняется.

К ликвидации пожара привлечено 35 человек и 11 единиц техники.