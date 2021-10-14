В ночь на 15 октября во Владимирской области пройдет сильный дождь

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с ночь с 14 на 15 октября на территории 33-го региона ожидается сильный дождь. За сутки выпадет почти 20 миллиметров осадков. Дождь прекратится только к 15 часам пятницы. Столбик термометра не поднимется выше +6 градусов.

Такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения.

Владимирцев просят не оставлять транспорт под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.