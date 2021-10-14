Во Владимирской области от борщевика обработали почти 190 гектаров земель

фото Россельхозцентра

Во Владимирской области действует пятилетняя программа, направленная на предотвращение травматизма людей и на сохранение земель сельхозназначения от борщевика. Как сообщают во владимирском Россельхозцентре, в этом году от опасного растения обработали почти 190 гектаров земель.

В этом году заявки активно поступали из Петушинского, Юрьев-Польского, Муромского и Ковровского районов. В поселке Малыгино повторно обработали территорию, прилегающую к школе. В Муромском районе заявки на обработку 15 и 11 гектаров поступили из сел Борисоглеб и Ковардицы. Крупные территории площадью 17 га каждая были обработаны в Небыловском сельском поселении Юрьев-Польского района и Пекшинском сельском поселении Петушинского района. В Киржачском районе работы шли на месте будущей очистной станции в деревне Ельцы. Строительство должно начаться в 2022 году, об обработке двух гектаров земли от борщевика ходатайствовала местная администрация.

В Россельхозцентре надеются, что в следующем году к этим территориям присоединятся и другие.