Во Владимирской области остается лишь 185 свободных ковидных коек

Ситуация с местами для больных новой коронавирусной инфекцией остается во Владимирской области непростой. Дефицит сохраняется. По состоянию на 14 октября в медицинских организациях региона действует 2110 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,2 процента из них занято (1925), свободны 185 коек. В Вязниковской районной больнице дополнительно развёрнуты 4 койки.

Если посмотреть статистику по выздоровевшим и умершим за последние сутки, то видно, что в 33 регионе выздоровели 87 человек (всего с начала пандемии 51485 пациентов с Covid-19 в регионе излечились), умерли четверо (с начала пандемии скончались 2067 человек).