В Гусь-Хрустальном 18-летний парень нашел чужую карту и потратил с нее 3 тысячи рублей

В Гусь-Хрустальном 18-летний парень украл с чужой карты 3 тысячи рублей. Ну, вернее не украл, а потратил, но для закона это всего лишь нюанс.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в дежурную часть городской полиции обратился гусевчанин, у которого пропала карта, а позже с нее стали списывать деньги. Быстро полицейские вышли на 18-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Тот сознался во всем и рассказал, что нашел карту у одного из магазинов в Гусь-Хрустальном на асфальте. Вот только поисками владельца он заниматься не стал, а решил потратить деньги с полученной карты. Несколько раз он расплачивался ей в магазинах, а также один раз заплатил за бензин, потратив в общей сложности более 3 000 рублей.

Полицейскими в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража с банковского счета). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.