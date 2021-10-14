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Происшествия14 октября 2021 11:44

В Гусь-Хрустальном 18-летний парень нашел чужую карту и потратил с нее 3 тысячи рублей

Он покупал с помощью нее товары в магазинах и расплатился за бензин
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В Гусь-Хрустальном 18-летний парень украл с чужой карты 3 тысячи рублей. Ну, вернее не украл, а потратил, но для закона это всего лишь нюанс.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в дежурную часть городской полиции обратился гусевчанин, у которого пропала карта, а позже с нее стали списывать деньги. Быстро полицейские вышли на 18-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Тот сознался во всем и рассказал, что нашел карту у одного из магазинов в Гусь-Хрустальном на асфальте. Вот только поисками владельца он заниматься не стал, а решил потратить деньги с полученной карты. Несколько раз он расплачивался ей в магазинах, а также один раз заплатил за бензин, потратив в общей сложности более 3 000 рублей.

Полицейскими в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража с банковского счета). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.