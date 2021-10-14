Александр Авдеев познакомился с работой владимирской скорой помощи

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что 12 и 13 октября посетил ряд медучреждений города Владимира, пытаясь внезапными визитами лучше погрузиться "в проблематику областного здравоохранения".

"Вчера утром без предупреждения посетил первую горбольницу Владимира и больницу скорой медицинской помощи. Сегодня побывал на станции скорой медицинской помощи. Хочу получить объективную картину", написал в соцсетях Авдеев. К посту прикреплены были видео с мест. Снято все было на мобильный телефон.

В больнице скорой помощи Александру авдееву пожаловались лишь на то, что зачастую не хватает мест для всех поступающих пациентов. Причем большая часть пациентов скорой - ковидные больные. Подтвердили эти слова на станции скорой помощи, где рассказали, что только за 12 октября бригады медиков выезжали 280 раз, причем 66 случаев - ковидные.

В городской поликлинике №1 Александр Авдеев посетил кабинет вакцинации. Там ему сказали, что все вакцины есть в налиции.