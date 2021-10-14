Во Владимирской области 14 октября 275 человек заразились Covid-19

На территории Владимирской области 14 октября 2021 года лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это уже пятый день подряд, когда в регионе устанавливается рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом.

Вот как распределились случаи по районам области: 66 сл. в г. Владимире, 32 сл. в Муромском, 30 сл. в Гусь-Хрустальном, 28 сл. в Ковровском, 15 сл. в Александровском, 13 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Суздальском, 12 сл. в Собинском, 11 сл. в Киржачском, 10 сл. в Петушинском, 10 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Гороховецком, 5 сл в Судогодском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 631 случай заболевания (13 595 сл. в г. Владимире, 6674 сл. в Гусь-Хрустальном, 6320 сл. о. Муром, 4901 сл. в Ковровском, 3043 сл. в Александровском, 2968 сл. в Петушинском, 2389 сл. в Юрьев-Польском, 2496 сл. в Вязниковском, 2469 сл. в Кольчугинском, 2407 сл. в Суздальском, 1920 сл. в Собинском, 1903 сл. в Киржачском, 1539 сл. в Меленковском, 1279 сл. в Гороховецком, 1213 сл. в Камешковском, 1045 сл. в Селивановском, 777 сл. в Судогодском, 693 сл. в г. Радужном).