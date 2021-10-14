Из Владимирской области за границу вывезли двадцать владимирских тяжеловозов

В сентябре из Владимирской области активно экспортировали продукты и животных. Так 72 партии (1011,8 тонн) молочной продукции из Владимирской области в такие страны, как Грузия, США, Монголия, Абхазия, Азербайджан, Куба, а так же в страны СНГ. Из региона также отправлено более 380 тонн мясной продукции в страны СНГ: Украину – около 209 т, Туркменистан – около 6 т, Узбекистан – около 17 т; и в другие страны: Абхазию – около 57 т, Азербайджан – 82,7 т, Кубу– 0,3 тонн Также из Владимирской области отправлено около пяти тонн рыбной продукции в США, Кубу, Узбекитстан, Туркменистан.

За сентябрь также отправлено за рубеж 20 голов лошадей из Владимирского региона в Литву (17), Бельгию (1), Венгрию (1), Германию (1). Речь идет о нашем владимирском тяжеловозе, который в последнее время чувствует себя все лучше и лучше.