Во Владимирской области пресечена деятельность ячейки террористической организации

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из центрального аппарата ведомства на территории 33 региона и города Москвы выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана террористической в РФ, является структурным подразделением МТО «Исламское государство»)

Как сообщают в пресс-службе ведомства, ячейка была создана выходцами одной из центрально-азиатских республик, занималась вовлечением жителей РФ в террористическую деятельность, публичными призывами к ней и ресурсному обеспечению терроризма. Всего задержали четырех иностранцев. У них изъяли средства связи и другие материалы.

На днях в отношении лидера группы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде ареста. Остальных членов ячейки решено выслать за пределы России с закрытием въезда им в страну на длительный срок.